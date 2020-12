Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feuerwehreinsatz wegen Auslösung Brandmeldeanlage

SchleizSchleiz (ots)

Am Montag, den 07.12.2020 kam es in der Gemeinschaftsunterkunft in Schleiz im Löhmaer Weg zur Auslösung der Brandmeldeanlage. Nach Eintreffen der Feuerwehr konnte kein Brand vor Ort festgestellt werden. In der Gemeinschaftsküche ist lediglich ein Topf mit Essen angebrannt. Es kam zur starken Rauchentwicklung, sodass die Feuermelder ausgelöst haben. Verletzt wurde dabei niemand.

