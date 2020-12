Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

PößneckPößneck (ots)

In der Zeit von Samstag, den 05.12.2020 bis Montag, den 07.12.2020 parkte eine Seat-Fahrerin ihr Fahrzeug in der Neustädter Straße ab. In diesem Zeitraum beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den Seat und entfernte sich von der Unfallstelle ohne seine Angaben zu hinterlassen. Wer Angaben zu diesem Sachverhalt machen kann, meldt sich bitte bei der PI Saale-Orla unter 03663-4310.

