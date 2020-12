Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit zwei leicht verletzten Mädchen gesucht

WurzbachWurzbach (ots)

Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen suchen die Sachbearbeiter der PI Saale-Orla Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht vom Donnerstag, dem 26.11.2020. Gegen 07.25 Uhr morgens befuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer/in eines Sattelzuges die Heberndorfer Straße aus Heberndorf kommend bergabwärts. An der Einmündung zur Lehestener Straße bog der Sattelzug nach links in Richtung Rathaus ab. Hierbei scherte der Sattelauflieger nach rechts aus und streifte mit der vorderen rechten Ecke leicht zwei Fußgänger, welche vor der Apotheke auf dem Gehweg standen und bis an die Hauswand der Apotheke zurückgewichen waren. Die beiden betroffenen Mädchen wurden durch das Streifen glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Fahrzeugführer verließ den Unfallort in Richtung Rathaus / Saalfeld / Bad Lobenstein. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ist es möglich, dass der Fahrzeugführer den Zusammenstoß nicht bemerkt hat und deshalb die Fahrt fortsetzte. Zu dem Sattelzug ist folgendes bekannt: Grüne Sattelzugmaschine mit weißem Anhänger (Sattelauflieger). Vermutlich könnte sich im Fahrerraum ein Blechschild mit der Namensaufschrift "Sven" befunden haben. Zeugen, welche weitere Angaben zum Sachverhalt machen können sowie der Unfallverursacher werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

