LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Donnerstag, dem 03.12.2020, kam es zwischen 07.30 Uhr und 07.45 Uhr in Dorfilm zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr im o.g. Zeitraum die Ortsstraße in Dorfilm von Lothra kommend in Richtung Kleingeschwenda/ Altengesees. Im Vorbeifahren touchierte der/die Fahrzeugführer/in zwei Hausfassaden, welche zueinander schräg gegenüber stehen, sodass jeweils Sachschaden entstand. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Ermittler der Polizei Saalfeld suchen nun weitere Zeugen oder den Unfallverursacher zur weiteren Klärung. Das Verursacherfahrzeug wird durch Zeugen als weißer, kleiner LKW oder Kastenwagen beschrieben. Dieser müsste, den Spuren am Einsatzort zufolge, an beiden Fahrzeugseiten beschädigt sein. Hinweise nimmt die Polizei Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

