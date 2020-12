Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachträgliche Mitteilung zum Versterben eines Mannes

SonnebergSonneberg (ots)

Bereits am vergangenen Freitagnachmittag wurde darüber berichtet, dass ein 37-Jähriger zunächst über die Rettungsleitstelle um Hilfe gebeten, anschließend jedoch die hinzugerufenen Polizeibeamten angegriffen hatte. Der Mann, welcher in der Vergangenheit mehrfach im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde laut Berichterstattung schließlich wegen dringender, medizinischer Notwendigkeit ins Krankenhaus gebracht. Am Montagmittag wurde bekannt, dass der 37-Jährige im Krankenhaus verstorben ist. Die Ermittlungen zu den Hintergründen führt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld.

