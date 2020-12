Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines Einfamilienhauses fordert ein Todesopfer

Bad BlankenburgBad Blankenburg (ots)

Am Montagabend, gegen 22 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle ein Brand eines Einfamilienhauses in Bad Blankenburg in der Straße Am Hainberg mitgeteilt. Tragischerweise verstarb eine 92-jährige Anwohnerin durch das Brandgeschehen. Die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld geführt. Bislang liegen keine gesicherten Hinweise zur Brandursache vor. Es wird nachberichtet.

