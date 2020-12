Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachschaden nach Brandlegung von Zeitungen

SaalfeldSaalfeld (ots)

Am gestrigen Morgen wurde eine augenscheinlich in Brand gesteckte Holzkiste im Bereich des Norma-Parkplatzes in Saalfeld festgestellt. Die zur Abholung und Verteilung bereitgelegten Zeitungen in der Kiste waren vollständig verbrannt-zunächst gab es keine Hinweise auf einen Verursacher. Nach Beendigung der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten jedoch im daneben befindlichen Geldautomatenraum einen schlafenden Mann fest, welcher stark nach Qualm roch. Da der 21-Jährige aus Rudolstadt (irakisch) ebenfalls Ruß an beiden Händen sowie seiner Bekleidung hatte und ein Feuerzeug bei sich trug, wird er als Tatverdächtiger im Strafverfahren geführt. Eine in der verbrannten Kiste aufgefundene, leere Bierdose wurde als Beweismittel sichergestellt.

