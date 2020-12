Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Dieseldiebstahl gesucht

Pößneck, Krölpa; Saale-Orla-KreisPößneck, Krölpa; Saale-Orla-Kreis (ots)

Zwischen Samstag, den 05.12.2020, 17:00 Uhr und Sonntag, den 06.12.2020, 11:00 Uhr kam es in Pößneck, Schlettwein, zu einem Dieseldiebstahl. Der oder die unbekannten Täter haben aus zwei Traktoren insgesamt 100L Dieselkraftstoff entwendet. In der gleichen Nacht wurden in Krölpa aus einem LKW- und einem Multicar- Tank ca. 150L Dieselkraftstoff entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

