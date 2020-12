Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

Neustadt an der Orla, Saale-Orla-KreisNeustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Sonntag, den 06.12.2020, kam es zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, in den Bürgerwiesen, in Neustadt an der Orla. Der oder die unbekannten Täter haben zwei Gullydeckel aus der Aussparung gehoben und an den Fahrbahnrand gelegt. Es wurden keine Personen verletzt und es kam zu keinen Sachschäden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

