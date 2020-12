Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Garagenaufbruch

RudolstadtRudolstadt (ots)

Am Freitagnachmittag wurde der Inspektionsdienst Saalfeld von einem Garagenaufbruch in Rudolstadt informiert. Die Garage befindet sich in einem Garagenkomplex oberhalb des Kopernikusweges, die Zufahrt erfolgt über die Straße "Am Kochbergsgraben". Die eingesetzte Streifenbesatzung stellte im Rahmen der Anzeigenaufnahme eine weitere aufgebrochene Garage fest. Der Nutzer dieser Garage konnte nicht bekannt gemacht werden, aus diesem Grund wird er gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Bisher ist kein Beuteschaden bekannt. Die unbekannten Täter durchtrennten zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagnachmittag gewaltsam die Bügel der Vorgängeschlösser und beschädigten das Metallschwingtor. Der Sachschaden wird auf über 400 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, ihre Feststellungen der Polizei mitzuteilen.

