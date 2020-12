Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

KamsdorfKamsdorf (ots)

Am Samstag befuhr ein 19jähriger mit einem Seat die Landstraße von Kamsdorf in Richtung Könitz. Weil von rechts kommend ein Reh über die Straße gelaufen sein soll, verriss der Fahrer aus Reflex das Lenkrad und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses schleuderte nach rechts in den Straßengraben, wobei sich das Auto überschlug und auf den Rädern zum Stehen kam. Der junge Mann kam mit leichten Verletzungen davon, der Wagen musste abgeschleppt werden.

