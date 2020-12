Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfall gesucht

Schleiz, Saale-Orla-KreisSchleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag, den 05.12.2020, kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Schleiz, am Austeg. Eine 48-jährige PKW VW Fahrerin fuhr den Austeg aus Richtung Görkwitzer Unterweg in Richtung Aldi. In Höhe der Pfeffermühle kam ein derzeit unbekannter Junge mit einem Fahrrad aus der Wiese. Die VW Fahrerin stoppte sofort und es kam zu einer leichten Berührung mit dem Fahrrad. Der Junge wurde nicht verletzt. Er ist ca. 10 Jahre alt und trug blaue Sachen. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla zu wenden, insbesondere wenn die Personalien des Junges bekannt sind, für Rückfragen.

