Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen bzw. gefährdete Personen nach Verfolgungsfahrt gesucht

FöritztalFöritztal (ots)

In den gestrigen Nachmittagsstunden gegen 16:15 Uhr verfolgten Beamte der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg ein flüchtiges Fahrzeug aus Richtung Schwärzdorf in Bayern in Richtung Sichelreuth, Lindenberg und Gewerbegebiet Neuhaus-Schierschnitz. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen silberfarbenen Pkw Ford. Dieser befuhr die Ortschaften mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Die Polizeiinspektion Sonneberg bittet Zeugen sowie auch möglicherweise gefährdete Verkehrsteilnehmer oder Unbeteiligte sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

