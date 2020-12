Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

MöschlitzMöschlitz (ots)

Ein 19-Jähriger befuhr am Donnerstagvormittag die Ortsverbindungsstraße von Möschlitz kommend in Richtung Schleiz. Im Bereich einer Rechtskuve geriet er auf die rechte Bankette, steuerte gegen und kam dadurch ins Schleudern. In der folgenden Linkskurve kam er erneut ins Schleudern und überschlug sich schließlich beim Abkommen von der Fahrbahn, sodass der PKW auf dem Dach zum Liegen kam. Der junge Fahrzeugführer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Nach etwa 1,5 Stunden, während der Bergung des Fahrzeuges, wurde die Fahrbahn wieder vollständig frei gegeben.

