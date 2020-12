Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen PKW und Fahrrad

Unterwellenborn

Am Donnerstagmorgen befuhr ein 41-Jähriger mit seinem PKW den Lausnitzweg in Richtung Gelängeweg. Zeitgleich befuhr ein 65-jähriger Radfahrer die Heinrich-Heine-Straße. Als der Radfahrer in Richtung Lausnitzweg abbog übersah dieser vermutlich den vorfahrtberechtigten VW-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam und der Radfahrer zu Boden stürzte. Der 65-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Am Fahrrad sowie am PKW entstand leichter Sachschaden.

