LPI-SLF: Durchsuchungsmaßnahmen am 03.12.2020 in Neustadt a.d.Orla im Zusammenhang mit dem Verdacht des Landfriedensbruchs vom 21.11.2020

Neustadt a.d.OrlaNeustadt a.d.Orla (ots)

Die Saalfelder Kriminalpolizei durchsuchte am 03.12.2020 gemeinsam mit Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld die Wohnungen von einer jungen Frau und neun jungen Männern im Saale-Orla-Kreis, sowie dem Landkreis Greiz und der Stadt Erfurt. Die Personen stehen im Verdacht, am 21.11.2020 an einer verabredeten körperlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Hierbei wurden nach bisherigen Erkenntnissen drei Personen leicht verletzt. In diesem Zusammenhang ermittelt die Kriminalpolizei in Saalfeld u.a. wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs. Zwischen einzelnen Personen gab es im Vorfeld der Auseinandersetzung bereits gegenseitig verbale Anfeindungen. Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Beamten Beweismittel sicher. Weiterhin wurden Gegenstände, die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz darstellen, aufgefunden. Weitere Anzeigen wurden in diesem Zusammenhang aufgenommen.

Derzeit liegen keine Hinweise auf ein politisches Tatmotiv vor.

Hinweise zu verdächtigen Personen sowie alle weiteren Informationen, die zur Aufklärung der Auseinandersetzung in der Ernst-Thälmann-Straße in Neustadt / Orla am 21.11.2020 zwischen 20:00 und 21:00 Uhr beitragen, nehmen die Ermittler der Kripo Saalfeld unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen.

