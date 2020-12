Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 33-Jähriger greift Freundin an, flüchtet und wird gestellt: Wie sich herausstellte wurde er per Haftbefehl gesucht

Schwarza/RudolstadtSchwarza/Rudolstadt (ots)

Am Montagnachmittag erreichte die Saalfelder Polizei ein Hilferuf aus einer Wohnung in Schwarza. Wie sich herausstellte wollte ein alkoholisierter 33 Jähriger, ohne hier bekannte Hintergrunde, aus einem Fenster springen. Die in der Wohnung befindlichen Frauen konnten den bekannten, jungen Mann jedoch von seinem Vorhaben abhalten, woraufhin er eine Frau körperlich angriff und sie dadurch leicht verletzte. Im Anschluss flüchtete der Beschuldigte und konnte schließlich durch eine Funkstreifenwagenbesatzung am Kaufland angetroffen werden. Wie sich herausstellte wurde der mit über 2,8 Promille Alkoholisierte mit einem Haftbefehl gesucht, sodass er auf die Dienststelle verbracht wurde. In diesem Zusammenhang leistete der Beschuldigte Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, sodass er sich neben der Körperverletzung auch für den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten muss. Des Weiteren stellten die Beamten in der betroffenen Wohnung insgesamt sechs Personen aus mehreren, unterschiedlichen Haushalten fest, sodass ebenfalls eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt wurde. Der Beschuldigte wurde nach ärztlicher Begutachtung aufgrund seines Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell