Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht auf Marktkauf-Parkplatz gesucht

SaalfeldSaalfeld (ots)

Am vergangenen Samstag, dem 28.11.2020, kam es auf dem Marktkauf-Parkplatz in Saalfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Wie sich herausstellte, hatte eine namentlich nicht bekannte Zeugin gegen 13:30 Uhr beobachtet, wie der Fahrzeugführer eines blauen PKW mit Wiesbaden-Kreiskennung gegen ein geparktes Fahrzeug in der Nähe des MEDIMAX-Einganges gefahren war. Trotz entstandenem Sachschaden verließ der Fahrzeugführer (PKW-Modell vermutlich Opel, wahrscheinliches Kennzeichen wurde genannt) die Unfallörtlichkeit. Die Zeugin informierte daraufhin den herannahenden Fahrzeughalter/ Geschädigten des geparkten Fahrzeuges, welcher Strafanzeige bei der Saalfelder Polizei erstattete. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Opel-Astra. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden nun weitere Zeugen, sowie diejenige, welche den Fahrzeughalter auf den Unfall hingewiesen hatte, dringend gebeten, sich bei der LPI Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

