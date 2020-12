Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Kleinneundorf/ProbstzellaKleinneundorf/Probstzella (ots)

Zur Klärung einer Verkehrsunfallflucht suchen die Ermittler der LPI Saalfeld Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr zwischen Montagnachmittag, 23.11.2020, und Dienstagmorgen, 24.11.2020, die L2376 von Großgeschwenda kommend in Richtung Kleinneundorf. Am Ortseingang Kleinneundorfs kam der/der Verursacher/in aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort streifte er/sie an einer Bushaltestelle das Haltestellenschild sowie eine Dachecke des Wartehäuschens, sodass Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Am Unfallort wurden Teile eines Außenspiegels sowie einer Radabdeckung aufgefunden, welche ggf. von einem LKW o.ä. stammen könnten. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der LPI Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

