Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Straßenlaterne beschädigt und weiter gefahren

Tanna, Saale-Orla-KreisTanna, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag erhielt die Polizeiinspektion Saale-Orla die Mitteilung über eine Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Tanna. Hierbei wurde eine Straßenlaterne beschädigt. Dies geschah vermutlich durch einen Lkw, welcher in die Straße "In den Leiten" abbog und dabei die Laterne streifte. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An der Laterne entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Ereignet hat sich der Vorfall vermutlich am Samstag in den Vormittagsstunden. Hinweise zu dieser Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen.

