Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer unter Alkoholeinfluss am Steuer

Saalburg, Saale-Orla-KreisSaalburg, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 10:45 Uhr wurde ein 56-jähriger Fahrer eines Citroen in Saalburg einer allgemeinen Verkehrskontrollen unterzogen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab knapp 0,6 Promille. Der gerichtsverwertbare Test in der Dienststelle bestätigte diesen Wert. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat.

