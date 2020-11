Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: In Gartenlaube eingebrochen

UnterwirbachUnterwirbach (ots)

In der letzten Woche drangen bislang unbekannte Täter in ein Gartengrundstück in der Schwarzaer Straße in Unterwirbach ein, brachen gewaltsam die Eingangstüren zweier Gartenhäuser auf und durchsuchten diese. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden eine elektrische Küchenmaschine mit dazugehörigen Equipment im Wert von zirka 47 Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf 500 Euro beziffert. Hinweise hierzu nimmt die Saalfelder Polizei unter Telefon 03671-560 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell