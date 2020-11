Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zigarettenautomat aufgebrochen

RudolstadtRudolstadt (ots)

Einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten, der in Rudolstadt, Am Anger aufgestellt war, meldete ein Mitarbeiter der Betreiberfirma am Freitag der Saalfelder Polizei. Durch Unbekannte wurde der Automat gewaltsam aufgebrochen und eine bislang unbekannte Anzahl an Zigaaretten und Bargeld entnommen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Tatablauf oder den Tätern geben können. Hinweise wurden unter Telefon 03671/560 entgegen genommen.

