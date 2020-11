Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Glätte führte zum Sturz

SaalfeldSaalfeld (ots)

Die ersten Winterboten wurden einer Radfahrerin zum Verhängnis, als sie am Samstag gegen 08:00 Uhr den Radweg in der Saalfelder Weststraße befuhr und aufgrund von Glätte stürzte. Hierbei zog sich die 42-Jährige leichte Verletzungen zu, die ambulant in der Thüringenklinik behandelt wurden. Am Fahrrad entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

