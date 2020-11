Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auf vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren

SaalfeldSaalfeld (ots)

7.500 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehsunfalls, der sich am Samstag gegen 11:45 Uhr in der Rudolstädter Straße ereignete. Eine Skodafahrerin und eine VW-Fahrerin befuhren in dieser Reihenfolge die Rudolstädter Straße stadtauswärts, die Skodafahrerin musste an der Kreuzung Mittlerer Watzenbach verkehsbedingt Halten, die nachfolgende VW-Fahrerin erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf den Skoda auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell