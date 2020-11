Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gegen Hauswand gefahren

CursdorfCursdorf (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 76-jährige Toyotafahrerin zu, als sie am Freitag gegen 15:00 Uhr die Ortsstraße in Cursdorf befuhr und aus bislang noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab kam und gegen eine Hauswand fuhr. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt, so dass es durch ein Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden musste. An der Hausfassade entstand ebenfalls Sachschden.

