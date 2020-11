Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brennende Mülltonne verursacht Sachschaden

RemptendorfRemptendorf (ots)

Auf Grund von unsachgemäßen Umgang mit heißer Asche kam es zu einem Kleinbrand am 27.11.2020 gegen 18:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Remptendorf. Eine 45- jährige Bewohnerin kippte am Nachmittag ihre Asche in eine Plastiktonne. Auf Grund der Restwärme der Asche fing die Tonne Feuer. Die brennende Mülltonne griff auch die in der Nähe befindliche Hauswand an. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- EUR an der Fassade. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Ablöschen des Brands übernahmen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Remptendort Liebschütz und Bad Lobenstein. Gegen die 45- jährige Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell