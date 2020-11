Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekanntes Fahrzeug in Sonneberg

SonnebergSonneberg (ots)

Am 25.11.2020, gegen 15:15 Uhr, wurde die Polizei zu einem schwarzen Mercedes in die Bahnhofstraße in Sonneberg gerufen. Der Pkw wies frische Unfallschäden auf und es waren keine Kennzeichen angebracht. Ein passender Unfall wurde der Polizei allerdings nicht gemeldet. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt. Haben Sie Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts, so werden Sie gebeten, sich mit Ihrer Polizei in Sonneberg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell