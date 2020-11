Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

FöritztalFöritztal (ots)

Am 23.11.2020 wurde durch eine bislang unbekannte Person im Ortsteil Sichelreuth der Gemeinde Föritztal hinter einer Linkskurve ein Einkaufswagen auf die Straße positioniert. Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin konnte gegen 19:00 Uhr gerade noch einen Zusammenstoß und somit Schlimmeres verhindern. Die Polizei Sonneberg ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat haben, werden Sie gebeten, sich mit Ihrer zuständigen Polizei in Verbindung zu setzen.

