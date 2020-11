Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aufhebung der Vermisstenfahndung nach 22-Jähriger

Bad Blankenburg/SaalfeldBad Blankenburg/Saalfeld (ots)

Die seit Freitag vermisste 22-Jährige aus Bad Blankenburg wurde aufgefunden. Wie bekannt wurde, konnte das Mädchen am gestrigen Mittag (23.11.2020) wohlbehalten an ihre Mutter übergeben werden, nachdem sie in Saalfeld gesichtet worden war. Über die Hintergründe des Verschwindens liegen keine Erkenntnisse vor. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die eingegangenen Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell