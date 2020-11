Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung in der Wurzbacher Straße- Spitzenreiter mit 97 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs

LeutenbergLeutenberg (ots)

Aufgrund von Bürgerbeschwerden wegen überhöhter Geschwindigkeit führten die Beamten der LPI Saalfeld bereits am vergangenen Freitag in der Wurzbacher Straße (B90) in Leutenberg eine Geschwindigkeitsmessung durch. In Fahrtrichtung Wurzbach passierten in 6,5 Stunden über 640 Fahrzeuge die Messstelle bei erlaubten 50 km/h innerorts. Dabei wurden 33 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, welche überwiegend im Verwarngeld-Bereich angesiedelt waren. In einem Fall kam es zur Erhebung eines Bußgeldes, wobei dieser Fahrzeugführer neben einem empfindlichen Bußgeld auch mit zwei Punkten im Verkehrszentralregister sowie einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen muss. Die bei ihm gemessene Geschwindigkeit betrug 97 km/h.

