Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kleidercontainer in Brand gesteckt

Neuhaus am RennwegNeuhaus am Rennweg (ots)

Am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass in Neuhaus in der Straße Schöne Aussicht gegenüber vom Krankenhaus ein Kleidercontainer brennt. Bei Eintreffen der Beamten war die Freiwillige Feuerwehr bereits vor Ort und hatte den Brand gelöscht. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Es wird wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750 entgegen.

