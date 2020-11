Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Grumbach, Saale-Orla-KreisGrumbach, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Sonntag, den 22.11.2020, kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in 07343 Grumbach. In Höhe der Engstelle fuhr ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich über den Gehweg, touchierte dadurch ein Wohnhaus und beschädigte die Fassade. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla, oder jede andere Polizeidienststelle, zu wenden.

