Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw zerkratzt

SaalfeldSaalfeld (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Richterstraße in Saalfeld ein Pkw Toyota zerkratzt. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von 3000,- Euro. Zeugenhinweise erbittet der Inspektionsdienst der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter der Tel. 03671 560.

