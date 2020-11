Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefälschten Führerschein bei Kontrolle vorgezeigt

SchleizSchleiz (ots)

Am 20.11.2020 kontrollierten Beamte der PI Saale-Orla gegen 14:00 Uhr einen 31-jährigen Opel-Fahrer in der Ortslage Neustadt an der Orla. Im Rahmen der Kontrolle händigte der Mann den Beamten einen internationalen, irakischen Führerschein aus. Wie es sich nach näherer Prüfung herausstellte, handelte es sich dabei um ein sogenanntes Fantasiedokument, welches in dieser Art und Weise nie durch öffentliche Stellen herausgegeben wurde. Der gefälschte Führerschein wurde folglich beschlagnahmt und die Weiterfahrt unterbunden. Ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

