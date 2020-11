Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Briefkasten gesprengt

SchleizSchleiz (ots)

Am 20.11.2020 gegen 22:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter in der Thomas-Müntzer-Siedlung in der Ortslage Ebersdorf, vermutlich durch einen Feuerwerkskörper, einen Briefkasten vollständig zerstört. Die Hausbewohner haben zwar in der Nacht einen lauten Knall gehört, konnten die Beschädigung jedoch erst am nächsten Morgen feststellen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 80 Euro. Täterhinweise nimmt die PI Saale-Orla unter der Nummer 03663/431-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell