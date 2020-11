Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 800 Euro Bargeld aus der Kasse entwendet

SchleizSchleiz (ots)

Am 20.11.2020 kam es gegen 17:15 Uhr in Bad Lobenstein, Am Alten Hügel, zu einer Diebstahlshandlung in einem Supermarkt. Nach seinem eigentlichen Einkauf verwickelte eine bislang unbekannte männliche Person die Kassiererin in ein Gespräch und wollte sich zwei Geldscheine wechseln lassen. In dem Tauschgeschehen griff der Mann unvermittelt in die geöffnete Kasse, etwendete daraus ca. 800 Euro Bargeld und verließ den Markt in unbekannte Richtung. Zur Beschreibung kann gesagt werden:

- ca. 30-40 Jahre alt - ca. 170 cm groß - normale Figur - weiße Turnschuhe - blaue Jeanshose - weißes T-Schirt, darüber einen grünen Pullover - blaue Jacke - weiße Mütze - schwarze Maske - hat gebrochen deutsch gesprochen

Hinweise zu dem Täter nimmt die PI Saale-Orla unter der 03663/431-0 entgegen.

