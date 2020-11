Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kurioser Einsatzverlauf nach Durchsuchung in Sonneberg

SonnebergSonneberg (ots)

Am Donnerstag durchsuchten Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld Räumlichkeiten in Sonneberg. Vorangegangen waren Hinweise auf einen möglichen, unerlaubten Verkauf von Artikeln, welche offenbar unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Doch die Beamten staunten während der Maßnahme nicht schlecht: Der betroffene Händler des Tabakwarenladens gab an, vor geraumer Zeit durch die Polizei "die Erlaubnis" zum Verkauf jener Artikel eingeholt zu haben. Inwieweit es sich dabei um einen Irrtum beiderseits handelt wird nun gegenwärtig geprüft. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden.

