Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahndungserfolg nach Diebstahl in Hof

Hirschberg/HofHirschberg/Hof (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurden die Beamten der PI Saale-Orla um Unterstützung bei Fahndungsmaßnahmen aus dem Bereich Bayern ersucht. Ein oder mehrere Beschuldigte waren in Hof bei einem Diebstahl von Kaminholz sowie Werkzeug mit anschließender Flucht beobachtet worden. Aufgrund des bekannten Kennzeichens wurde die Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug in Schleiz und Hirschberg fortgesetzt und schließlich führten Ermittlungen die Beamten zu der Wohnung eines Tatverdächtigen in Hirschberg. Durch eine Richterin wurde ein Durchsuchungsbeschluss verkündet, sodass die Beamten schließlich in den Räumlichkeiten fündig wurden: Neben dem beschriebenen Beutegut wurden auch geringe Mengen Betäubungsmittel in der Wohnung des 26-Jährigen aufgefunden und sichergestellt. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrzeugführer, vermutlich in Begleitung des 26-jährigen Wohnungsinhabers, den gesuchten PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr, sodass nun weitere Strafanzeigen gefertigt worden.

