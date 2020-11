Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 23-Jähriger wird beim Diebstahl erwischt und zückt Messer

SaalfeldSaalfeld (ots)

Am Donnerstagabend teilte der Ladendetektiv eines Supermarktes in Saalfeld Am Mittleren Watzenbach einen flüchtigen Ladendieb mit. Wie sich herausstellte sprach der Ladendetektiv den nunmehr Beschuldigten auf eine Diebstahlshandlung an, woraufhin dieser ein Messer zückte und im Anschluss zunächst unerkannt flüchtete. Beim Diebesgut soll es sich um Elektronik im Wert von knapp 30 Euro gehandelt haben. Im Rahmen der Zeugenvernehmung mit dem Detektiv ergaben sich Täterhinweise auf einen bereits Polizeibekannten. Dieser wurde schließlich nach Ermittlungen in der Wohnung eines Bekannten angetroffen. Sowohl die Personenbeschreibung als auch die getragene Bekleidung waren identisch mit der Beschreibung durch den Ladendetektiv, sodass der 23-jährige Saalfelder (deutsch) sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten muss. Eine Wohnungsdurchsuchung führte nicht zum Auffinden des Beutegutes, jedoch wurde das Tatmittel, das mitgeführte Messer, sichergestellt. Der Beschuldigte wurde im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell