Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle - Pkw Fahrer fährt fast doppelt so schnell als erlaubt

SonnebergSonneberg (ots)

Die Polizei führte am gestrigen Tag in der Judenbacher Straße eine Geschwindigkeitskontrolle in einer 30er Zone durch. Dabei wurden insgesamt 175 Fahrzeuge gemessen und 66 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Diese zogen 65 Verwarngelder und eine Anzeige nach sich. Der "Spitzenreiter" war ein Pkw mit gemessenen 58 km/h.

