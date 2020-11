Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden fünf Zweiräder aus Garagenkomplex

Rudolstadt/SchwarzaRudolstadt/Schwarza (ots)

Unbekannte Täter drangen in den vergangenen 1,5 Wochen in einen Garagenkomplex in Schwarza im Bereich der Friedrich-Fröbel-Straße ein. Nachdem der/die unbekannten Täter das Garagentor auf bislang unbekannte Weise geöffnet hatten entwendeten sie insgesamt vier Kleinkrafträder (Simson-Schwalbe) sowie ein Kraftrad (Yamaha). Eine Simson sowie die Yamaha wurden in unmittelbarer Tatortnähe aufgefunden und spurensichernd behandelt. Von den weiteren Zweirädern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der LPI Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell