Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Randalierer beschädigt Fahrzeuge, Fensterscheiben und Haustür

Rudolstadt/SchwarzaRudolstadt/Schwarza (ots)

Hohen Sachschaden verursachte in der gestrigen Nacht ein Randalierer in Rudolstadt. Gegen 01 Uhr teilten Anwohner mit, dass ein Mann im Bereich der Johannes-Kepler-Straße herum schreien und Müllcontainer umwerfen würde. Die eingesetzten Beamten trafen den 19-jährigen Rudolstädter an- ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille, zudem stand der Mann nachweislich unter Drogeneinfluss. Es stellte sich heraus, dass er die Scheibe eines abgeparkten Fahrzeuges, eine Fensterscheibe des angrenzenden Schulgebäudes sowie eine Haustür beschädigt hatte, sodass Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Der Randalierer wurde im Anschluss in die psychiatrische Abteilung des Saalfeder Krankenhauses eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell