Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schlimmen Folgen

RemptendorfRemptendorf (ots)

Am 18.11.2020 gegen 15:15 Uhr befuhr eine 57- jährige Fahrerin eines Golfs die L1102 zwischen Liebengrün und Remptendorf. In einer Linkskurve kurz vor dem Ortseingang Remptendorf kam die 57- jährige Fahrerin aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Van einer sechsköpfigen Familie im Gegenverkehr zusammen. Auf Grund des frontalen Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeugführerinnen in ihren Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Beide konnten nur mit Hilfe der eingesetzten Feuerwehren aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Die Insassen des Vans, darunter vier Kinder im Alter von ein bis neun Jahren, wurden ebenfalls schwer verletzt. Insgesamt vier Rettungswagen und zwei Rettungshubschrauber verbrachten die Verletzten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Der Golf als auch der Van waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschden beläuft sich auf ca. 20.000,- EUR. Auf Grund des Einsatzes war die Straße an der Unfallstelle für drei Stunden voll gesperrt.

