Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hoher Sachschaden nach Wohnhausbrand

Chursdorf(Dittersdorf)Chursdorf(Dittersdorf) (ots)

Am Dienstagabend kam es zum Brand eines freistehenden Einfamilienhauses in Chursdorf (bei Dittersdorf). Die im Haus befindlichen Personen, zwei Erwachsene sowie ein Kind, blieben glücklicherweise gänzlich unverletzt. Jedoch entstand hoher Sachschaden- vermutlich über 180.000 Euro. Im Laufe des Abends gelang es den zahlreich eingesetzten Kameraden der Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld haben die Brandursachenermittlung aufgenommen- es wird unter anderem der Verdacht der Fahrlässigen Brandstiftung geprüft. Ein Ergebnis der Brandursache wird in den nächsten Tagen erwartet, die Ermittlungen dauern an. Es wird eigenständig nachberichtet.

