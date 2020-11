Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung in der Judenbacher Straße

JagdshofJagdshof (ots)

Aufgrund von Bürgerbeschwerden wegen überhöhter Geschwindigkeit führten die Beamten der LPI Saalfeld in der Judenbacher Straße in Jagdshof eine Geschwindigkeitsmessung durch. In Fahrtrichtung Sonneberg passierten zwischen 15-17 Uhr lediglich 32 Fahrzeuge die Messstelle bei erlaubten 30 km/h innerorts. Es wurden insgesamt vier Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, welche allesamt im Verwarngeld-Bereich angesiedelt waren. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 47 km/h.

