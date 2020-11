Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hoftor aufgebrochen und Fallrohre von Wohnhaus entwendet

SonnebergSonneberg (ots)

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße wurden am Montagmorgen gegen 4:45 Uhr durch Geräusche im Hinterhof geweckt. Später stellten sie fest, dass das Eisentor zum Hinterhof sowie ein Schuppen aufgebrochen wurde. Ein bisher unbekannter Täter hatte vom Wohnhaus 3 Fallrohre demontiert und entwendet. Der Wert des Beutegutes wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert. Zeugen, die zu dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell