Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mitgeführter Anhänger macht sich selbstständig und rollt in Gegenverkehr- zwei leicht Verletzte

RudolstadtRudolstadt (ots)

Am Montagvormittag kam es in Rudolstadt zu einem recht ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein 48-Jähriger befuhr mit seinem VW-Transporter mitsamt Anhänger die Karlsstraße (Bundesstraße 88) von Jena kommend in Richtung Gartenstraße. In einer Rechtskurve kuppelte sich der mitgeführte Anhänger plötzlich von der Anhängervorrichtung ab und rollte in den entgegenkommenden PKW. Der 73-jährige Fahrzeugführer sowie seine 78-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr halbseitig am Unfallort vorbei geleitet, der Anhänger wurde zum Zwecke der Unfallermittlungen sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell