Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit 1,3 Promille auf E-Scooter ohne Haftpflichtversicherung unterwegs

Bad LobensteinBad Lobenstein (ots)

Durch Beamte der Bereitschaftspolizei Thüringen wurde, als diese am Montagabend in einen Unterstützungseinsatz in Bad Lobenstein eingebunden waren, eine Trunkenheitsfahrt eines E-Scooter-Fahrers festgestellt. Der 32-Jährige befuhr gegen 20 Uhr die Ernst-Thälmann-Straße und wurde durch die Beamten kontrolliert. Hierbei stellten diese fest, dass der junge Mann einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille aufwies- zudem verfügte sein E-Scooter über keine Haftpflichtversicherung. Der zuständige Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete die Sicherstellung des Führerscheins sowie eine Blutprobenentnahme beim Beschuldigten an.

