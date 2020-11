Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Explodierende Spraydosen verursachen vermeintliche Schussgeräusche

OberweißbachOberweißbach (ots)

Am gestrigen Abend erhielt die Polizei die Mitteilung, dass auf einem Grundstück Gegenstände verbrannt werden und es dadurch zu einer starken Rauch- und Geruchsbelästigung kommt. Auch sollen Schüsse zu hören sein. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass in einem Garten eine sogenannte "Feuertonne" betrieben und darin u. a. Papier, Pappe und schließlich ein Sack verbrannt wurden. In diesem befanden sich zwei Spraydosen, die aufrund der Hitze explodierten und die vermeintlichen Schussgeräusche verursachten. Personen wurden dabei nicht verletzt. Eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell